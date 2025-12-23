Sanità a Tivoli | nuovi investimenti e tecnologie

A Tivoli sono stati recentemente inaugurati nuovi spazi e tecnologie nel settore sanitario. Sono stati introdotti dispositivi avanzati, tra cui una nuova piastra endoscopica e oculistica, una sezione radiologica, una Tac e un day hospital psichiatrico. Questi interventi migliorano l’offerta di servizi e garantiscono cure più moderne e accessibili alla comunità locale.

Cosa: Inaugurazione di nuove piastre endoscopica e oculistica, sezione radiologica, Tac e day hospital psichiatrico. Dove e Quando: Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dicembre 2025. Perché: Potenziamento dell'offerta sanitaria e tecnologica del quadrante est di Roma per ridurre la mobilità passiva. L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli segna una tappa fondamentale nel suo percorso di rinascita e modernizzazione. A seguito del tragico incendio che ha colpito la struttura nel 2023, la risposta delle istituzioni regionali si è concretizzata in un piano di investimenti massiccio, volto non solo al ripristino dei servizi, ma a un vero e proprio salto di qualità tecnologico e assistenziale.

