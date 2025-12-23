Sangiuliano FdI | Fico vaso di terracotta tra i vasi di ferro

Il commento di Sangiuliano, membro di Fratelli d’Italia, ha attirato l’attenzione sulla situazione politica in Italia. Mentre la Campania ancora aspetta di formare una giunta, il Veneto, con un governo già attivo, dimostra un quadro più stabile. Questa differenza evidenzia le sfide e le tempistiche diverse delle regioni italiane nel processo di governo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La Campania non ha ancora una giunta e difficilmente l’avrà prima di Natale, questo mentre il Veneto, dove ha vinto il centrodestra, ha un governo operativo. Non è una polemica ma una constatazione della realtà. In queste ore, il presidente Fico mi appare un vaso di terracotta stretto tra due vasi di ferro, che con le loro pressioni e richieste gli impediscono di adempiere alle sue funzioni e dare un governo a una Regione assillata da molte emergenze”. Così in una nota Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

