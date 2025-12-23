Sánchez finisce fritto in Estremadura Ma non cede e s’attacca al rimpastino

Le recenti elezioni regionali in Estremadura evidenziano un cambiamento significativo nel panorama politico locale. Il PSOE, tradizionale referente della regione, ha subito un calo di consenso, mentre Vox ha registrato un aumento notevole, raggiungendo il 17%. I risultati riflettono una perdita di fiducia nei confronti dei partiti storici e un rafforzamento delle forze di destra, che insieme ottengono il 60% dei voti.

I socialisti del premier crollano alle elezioni regionali. Vola Vox: exploit al 17%. Per il Psoe, crollato al 26% in una delle roccaforti socialiste della Spagna mentre i partiti di destra hanno ottenuto il 60% dei voti, le elezioni in Estremadura sono state un totale fallimento. ll Partito popolare (Pp) si è affermato come principale forza politica alle regionali di domenica (43,2%) e con un solo seggio in più, raggiungendo quota 29, ha ampliato il suo vantaggio sul partito del premier Pedro Sánchez.

