San Lorenzello Rubano | Dal MIT risorse per la Chiesa di Santa Maria della Sanità

San Lorenzello, Rubano: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un finanziamento destinato alla Chiesa di Santa Maria della Sanità di San Lorenzello. Questa risorsa contribuirà alla manutenzione e alla riqualificazione del luogo di culto, garantendo preservazione e valorizzazione del patrimonio storico e religioso della comunità. Un intervento importante per il recupero e la tutela di un patrimonio culturale significativo.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Accogliamo con grande soddisfazione il finanziamento destinato alla Chiesa di Santa Maria della Sanità di San Lorenzello, previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione e la riqualificazione delle chiese e dei luoghi di culto". Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, commentando lo stanziamento per il triennio 2025–2027 del ministero delle infrastrutture. "Risorse – prosegue – che consentiranno di valorizzare un edificio di culto che rappresenta un punto di riferimento religioso, storico e culturale per l'intera comunità di San Lorenzello e per il territorio del Sannio", conclude.

