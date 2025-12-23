San Lorenzello evasione dalla comunità e furto | arrestato minorenne straniero

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, i Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un minore di origine straniera, già ospite di una comunità di accoglienza del territorio. Il giovane è ritenuto responsabile dei reati di evasione e furto aggravato commessi il 10 dicembre scorso, a seguito dei quali è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il minore, che si trovava ristretto presso la struttura in regime di custodia attenuata per precedenti reati, si era allontanato arbitrariamente nelle prime ore del mattino del 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

