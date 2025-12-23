San Lorenzello evade dalla comunità e commette un furto | arrestato minore

Comunicato Stampa Rintracciato dai Carabinieri a Telese Terme dopo giorni di ricerche Nella mattinata odierna, i Carabinieri del NORM – Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un minore di origine straniera, già ospite di una . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

