San Giovanni Il Regalo Sospeso e la magia del Natale

A San Giovanni Valdarno, in programma il tradizionale “Regalo Sospeso 2025”, un'iniziativa di solidarietà promossa da Progetto Cittadini Attivi APS. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un gesto di generosità, donando regali a minori in difficoltà e sostenendo il commercio locale. Un modo semplice per condividere lo spirito natalizio, promuovendo solidarietà e vicinanza tra i cittadini durante le festività.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – E' in pieno svolgimento anche quest'anno a San Giovanni Valdarno l'iniziativa "Regalo sospeso 2025", un progetto di solidarietà promosso da Progetto Cittadini Attivi APS che invita la comunità a partecipare alla magia del Natale attraverso un gesto semplice ma di grande valore: donare un regalo a un minore in difficoltà, sostenendo al tempo stesso il commercio locale.L'iniziativa si avvale della collaborazione della Consulta Pari Opportunità di San Giovanni Valdarno, delle associazioni del territorio e della Consulta Giovani S.G.V., che hanno contribuito alla costruzione di una rete solidale capace di unire cittadini, negozianti e istituzioni nel segno dell'inclusione e della cura.

