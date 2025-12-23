Sampdoria vs Reggiana diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati hanno bisogno di una vittoria per migliorare una classifica allarmante, mentre gli emiliani ambiscono ad un posto nei playoff. Sampdoria vs Reggiana si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA VS REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sono 14 i punti ottenuti dai blucerchiati che condividono il penultimo posto con Spezia e Mantova, con una lunghezza di vantaggio sul Pescara, fanalino di coda. La squadra di Gregucci ha ottenuto soltanto tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, un bottino decisamente da zona retrocessione, che va invertito.

