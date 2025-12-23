Sampdoria accelerata per Brunori | definita la data decisiva doriani in netto vantaggio! Le ultimissime

La Sampdoria si prepara a definire l’accordo con Brunori, con una data ormai stabilita per la conclusione della trattativa. I doriani sono in vantaggio rispetto alla concorrenza e lavorano per concludere l’affare prima della fine dell’anno. Seguiranno aggiornamenti su un’operazione che potrebbe rappresentare un investimento strategico per il club.

Sampdoria, c’è il fosforo di Esposito. E davanti ecco le prodezze di Brunori - E Andrea Mancini ha in mano anche Radunovic, portiere del Cagliari ... genova.repubblica.it

Brunori Sampdoria, forcing continuo del team blucerchiato per l’attaccante del Palermo: i dettagli - Brunori Sampdoria, il team blucerchiato vuole continuare a spingere per cercare di prendere l’attaccante del Palermo di Filppo Inzaghi. sampnews24.com

La Sampdoria punta forte su Brunori. Premetto che non era l'attaccante che avrei voluto nel mercato invernale. Nondimeno Matteo Brunori sarebbe un rinforzo importante per la Sampdoria in questo momento. La trattativa è ben avviata sulle basi di un prestito - facebook.com facebook

