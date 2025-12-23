Sampdoria accelerata per Brunori | definita la data decisiva doriani in netto vantaggio! Le ultimissime
La Sampdoria si prepara a definire l’accordo con Brunori, con una data ormai stabilita per la conclusione della trattativa. I doriani sono in vantaggio rispetto alla concorrenza e lavorano per concludere l’affare prima della fine dell’anno. Seguiranno aggiornamenti su un’operazione che potrebbe rappresentare un investimento strategico per il club.
Brunori Sampdoria, c’è la data per la chiusura: blucerchiati davanti a tutta la concorrenza. Tutti gli aggiornamenti La Sampdoria vuole chiudere l’anno con un colpo ad effetto. Secondo Il Secolo XIX, il regalo di fine 2025 per i tifosi blucerchiati potrebbe essere Matteo Brunori. La trattativa con l’attaccante è ormai entrata nella fase decisiva e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
