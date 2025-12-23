Samira Lui si presenta in occasione del Frontemare, confermando il suo ruolo di showgirl e modella. Nota per aver partecipato come valletta a

Showgirl e modella, valletta del game show La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5: Samira Lui è tra i volti emergenti della tv. Sabato sera la showgirl scenderà in pista al Frontemare: sarà l’ospite d’onore della reunion delle serate Top Club Show Dinner e Fantastica. Sbocciata come ’la professoressa’ nel quiz di Rai 1 L’eredità, ha spiccato il volo prima come concorrente del talent Tale e quale show e del reality Grande Fratello, per poi approdare nella trasmissione di Gerry Scotti. E da settimane si parla di lei anche come possibile co-conduttrice di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samira Lui in pista al Frontemare

