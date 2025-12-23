Samb un girone di andata tra luci e ombre

Il girone di andata del Samb è stato caratterizzato da alti e bassi, riflettendo le sfide di una stagione ancora in evoluzione. Dopo la recente sconfitta casalinga contro la Vis Pesaro, la tifoseria rossoblù si è mostrata critica nei confronti della squadra, evidenziando la necessità di continuità e miglioramenti. Un episodio che richiama l’importanza di mantenere la calma e la fiducia, anche di fronte alle difficoltà.

"State buoni se potete", era solito dire San Filippo Neri ai bambini del suo orfanotrofio a Roma. Parole che la tifoseria rossoblù deve prendere in considerazione, dopo la contestazione ad Eusepi e compagni dopo la sconfitta casalinga con la Vis Pesaro. Il classico "andate a lavorare" o fuori gli attributi, in questo momento paiono fuori luogo. La Samb sta rispettando i suoi valori tecnici. Questo è il campionato che ci si poteva aspettare da una squadra che rispetto allo scorso anno in D, è uscita indebolita dal mercato estivo. Gennari e Guadalupi hanno scelto altri lidi, con Kerjota passato all’Heart of Midlotan nella Serie A scozzese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

