Salza Irpina Natale in piazza con il DJ set live di Radio Ibiza

Il Natale a Salza Irpina si arricchisce di un evento musicale con il live DJ set di Radio Ibiza, previsto per il 25 dicembre in piazza. Un’occasione per residenti e visitatori di condividere un momento di convivialità e musica, in un’atmosfera semplice e piacevole. L’iniziativa si inserisce nel calendario natalizio del paese, offrendo un’occasione di intrattenimento e aggregazione in un contesto tranquillo e rispettoso.

Natale all’insegna della musica e del divertimento a Salza Irpina. Il Comune si prepara a vivere una serata speciale con il LIVE DJ set di Radio Ibiza, in programma il 25 dicembre, appuntamenti molto attesi da residenti e visitatori.A partire dalle ore 22, nella tensostruttura di Piazza Capozzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Salza Irpina celebra il Natale con “Note di Baccalà” Leggi anche: Piazza Affari live experience: aperitivo cantato & dj set – copy Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Salza Irpina, Natale in piazza con il DJ set live di Radio Ibiza; Salza Irpina celebra il Natale con “Note di Baccalà”; Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 dicembre ad Avellino e in provincia; Salza Irpina, laboratorio natalizio per i più piccoli. IBIZA DJ SET | SPECIALE NATALE Tenso Struttura – Piazza Michele Capozzi, Salza Irpina (AV) Giovedì 25 Dicembre Ingresso libero Quest’anno il Natale suona meglio che mai. La magia delle feste incontra l’energia esplosiva di Radio Ibiza con un DJ s - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.