Salza Irpina Natale in piazza con il DJ set live di Radio Ibiza

Il Natale a Salza Irpina si arricchisce di un evento musicale con il live DJ set di Radio Ibiza, previsto per il 25 dicembre in piazza. Un’occasione per residenti e visitatori di condividere un momento di convivialità e musica, in un’atmosfera semplice e piacevole. L’iniziativa si inserisce nel calendario natalizio del paese, offrendo un’occasione di intrattenimento e aggregazione in un contesto tranquillo e rispettoso.

Natale all’insegna della musica e del divertimento a Salza Irpina. Il Comune si prepara a vivere  una serata speciale con il LIVE DJ set di Radio Ibiza, in programma il 25 dicembre, appuntamenti molto attesi da residenti e visitatori.A partire dalle ore 22, nella tensostruttura di Piazza Capozzi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

