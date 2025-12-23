Sul fronte ucraino, Matteo Salvini si trova in netta opposizione rispetto alla linea del governo. La posizione istituzionale e l’unità delle istituzioni italiane, rappresentate da figure come Crosetto, Tajani e il Quirinale, rafforzano la linea ufficiale. La divergenza con Salvini appare evidente, evidenziando le tensioni tra le diverse componenti politiche italiane sulla questione delle armi all’Ucraina.

Sul fronte ucraino Matteo Salvini non passa. E non passerà. Non oggi, almeno. Troppo solido, troppo istituzionale, troppo “di sistema” l’asse che regge la linea del governo: Guido Crosetto alla Difesa, Antonio Tajani alla Farnesina, il Quirinale a fare da garante, Palazzo Chigi regista silenzioso. Una filiera che il capo della Lega può solo osservare da fuori, senza reali margini di manovra. Più semplice è stato – si fa per dire – piegare Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia ha dovuto prendere atto delle fibrillazioni della sua Lega, in un cortocircuito quasi inedito tra un esponente di primo piano del governo e il partito che dovrebbe sostenerlo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Salvini sulle armi all’Ucraina va a sbattere contro il muro

Leggi anche: Ucraina, Salvini: il prossimo non sarà un semplice decreto sulle armi

Leggi anche: Salvini sulle armi all’Ucraina: “Significa sottrarre fondi alla sanità alimentare una guerra già persa”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Salvini, armi a Kiev? Non vorrei si alimentasse corruzione - "Mi sembra che stiano emergendo gli scandali legati alla corruzione, poi coinvolgono il governo ucraino, quindi non vorrei che con quei soldi dei lavoratori, dei pensionati italiani si andasse ad ... ansa.it

Salvini: “mondo ascolti Papa Leone XIV”/ Appello di pace all’Angelus: “rinunciare alle armi, ora i negoziati” - Appello di pace di Papa Leone XIV rilanciato dal vicepremier Matteo Salvini: “mondo segua le sue parole”. ilsussidiario.net

Armi all’Ucraina, Salvini frena: “Non alimentiamo la corruzione”. La dura replica di Crosetto - Roma, 14 novembre 2025 – Prima di approvare nuovi aiuti occorre fare chiarezza sui casi di corruzione in Ucraina. quotidiano.net

Aiuti civili e armi, Lega in pressing per modificare il decreto. Salvini: "Spazio alla difesa di ucraini e logistica". Tajani: "Ci sarà tutto" #ANSA - facebook.com facebook

Aiuti civili e armi, Lega in pressing per modificare il decreto. Salvini: "Spazio alla difesa di ucraini e logistica". Tajani: "Ci sarà tutto" #ANSA x.com