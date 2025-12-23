Salvini beffa i pensionati altro che stretta scongiurata

Durante la discussione sulla Manovra in Senato, sono stati esposti cartelli con slogan che evidenziavano le promesse non mantenute dalle destre, tra cui le criticità per i pensionati. In particolare, Salvini è stato accusato di aver tradito le aspettative di questa categoria, evidenziando come le misure adottate siano lontane dalle promesse di tutela e sostegno. La vicenda si inserisce nel contesto di un dibattito acceso e complesso sulle scelte economiche del governo.

Sui cartelli che tra i banchi dell’opposizione campeggiavano in Senato, al momento del voto sulla Manovra, c’erano diversi slogan che precedevano la scritta “Voltafaccia Meloni” e che elencavano tutte le promesse tradite dalle destre. Una delle tante recitava: “Promettevano l’abolizione della Fornero, aumentano l’età pensionabile. Voltafaccia Meloni”. Ma chi sulle pensioni ha perso faccia e credibilità è stata soprattutto la Lega di Matteo Salvini. Salvini beffa i pensionati. Quello stesso Salvini, vicepremier e ministro, nonché leader della Lega, che ieri ha avuto il coraggio di dirsi “molto soddisfatto” della Manovra e ha negato frizioni con il ministro dell’Economia e collega di partito, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

