Salute mentale non solo farmaci | agli Uffizi parte il progetto di inclusione

Il progetto “Oltre le cornici” agli Uffizi mira a promuovere l’inclusione e il benessere attraverso l’arte, sottolineando l’importanza di affrontare la salute mentale anche senza ricorrere esclusivamente ai farmaci. Uscire di casa, visitare un museo e lasciarsi coinvolgere dalle opere rappresenta un percorso di cura e consapevolezza, offrendo nuove prospettive e opportunità di condivisione. Un’iniziativa che invita a riscoprire il valore dell’arte come strumento di beness

Uscire di casa, prendere un treno e lasciarsi emozionare da un capolavoro. È questa l'essenza di "Oltre le cornici", il progetto pilota partito ufficialmente oggi. Protagonisti sono i pazienti del servizio di Salute Mentale Adulti della Val di Cornia, accompagnati in un viaggio speciale dentro la Galleria degli Uffizi di Firenze. L'iniziativa nasce da un bisogno profondo. Chi vive un disagio psichico spesso si chiude, evita il mondo, fatica nelle relazioni. Portare queste persone fuori dal loro ambiente abituale è già una medicina. Il confronto con un luogo di cultura così potente diventa parte della recovery, il percorso di recupero.

