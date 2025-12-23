Salute al teatro Regina Margherita di Racalmuto l’Asp lancia la campagna di screening 2026
Al teatro “Regina Margherita” di Racalmuto è stata presentata ieri sera la campagna di screening oncologico #iononperdotempo per l’anno 2026, promossa dall’Asp di Agrigento. L’iniziativa, rivolta a tutta la collettività, ha rappresentato un invito a non abbassare la guardia sul fronte della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: I corpi che si incontrano e generano impatto: CeSDAS al teatro Regina Margherita di Racalmuto
Leggi anche: Salute, Polizia di Stato e Asp "unite nella prevenzione": parte campagna di screening oncologici
“Accendi il futuro. Fai luce sulla tua salute”; AL MARGHERITA DI CALTANISSETTA IL DECENNALE DELLA COOPERATIVA CONSENSO; Racalmuto, due appuntamenti al Regina Margherita: Pirandello il 20 dicembre e “The Angels” il 21.
Teatro “Regina Margherita di Racalmuto”, presentata la nuova campagna di screening 2026 - L’evento, un invito rivolto a tutta la collettività a non abbassare la guardia lungo il percorso della prevenzione ... grandangoloagrigento.it
Teatralmente.it che raccoglie le esperienze del progetto regionale “Teatro e salute mentale”, è promosso dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato politiche per la salute e Assessorato alla cultura e paesaggio e dai Dipartimenti di Salute Mentale di #Bolo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.