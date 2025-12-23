Non c’è pace per i consumatori a pochi giorni dal Natale: il 23 dicembre i supermercati Esselunga hanno pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di gran fesa di tacchino, mentre il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salsiccia piccante. In entrambi i casi, è stata segnalata la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il richiamo della fesa di tacchino. I supermercati Esselunga hanno pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di gran fesa di tacchino arrosto a marchio Lenti per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il lotto interessato è quello con numero 2541330, venduto in vaschette da 100 grammi e con un termine minimo di conservazione fissato per il 03 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Salsiccia e fesa di tacchino richiamati dai supermercati, rischio Listeria

Richiamate arista al forno Fior Fiore Coop e colatura di alici.

