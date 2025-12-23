Salerno lite degenera in accoltellamento sul lungomare Trieste

A Salerno, questa mattina, una discussione sul lungomare Trieste è sfociata in un accoltellamento. Durante la rissa, sono stati impiegati anche dei coltelli, rendendo la situazione più grave. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per ricostruire con precisione quanto avvenuto e garantire la sicurezza nella zona.

Una lite, nel corso della quale sarebbero spuntati anche dei coltelli, è degenerata nella mattinata di oggi a Salerno. L'episodio, i cui contorni sono ancora in fase di accertamento, avrebbe portato al ferimento di una persona all'interno di un garage sul lungomare Trieste. Le indagini Sul posto.

