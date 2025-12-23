Salerno incontro di fine anno per la sezione di ORA! | Pronti per le urne

Sabato 20 dicembre, al Bahr di Salerno, si è svolto l’incontro di fine anno della sezione salernitana di ORA!. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri e ospiti, tra cui il coordinatore regionale di ORA! Campania Giuseppe Ferlisi e il segretario di +Europa Salerno Francesco Iandiorio. Un momento di confronto e riflessione per l’associazione, che conclude l’anno con un’occasione di aggregazione e impegno civico.

Si è tenuto sabato 20 dicembre, al Bahr a Salerno, l'incontro di fine anno della sezione Salernitana di ORA! L'evento, molto partecipato e durante il quale erano presenti anche il coordinatore regionale di ORA! Campania Giuseppe Ferlisi, il segretario di +Europa Salerno Francesco Iandiorio, il.

