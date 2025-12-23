Sal De Riso la moglie Anna l' amicizia con Clerici i dolci per le nozze di Diletta Leotta e Bezos | Ho rischiato grosso sono finito in sala operatoria con sei stent
Sal De Riso, rinomato pastry chef, tra successi e sfide personali, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico importante. La sua vita privata include la moglie Anna e un'amicizia consolidata con Antonella Clerici. Tra le sue creazioni, i dolci per eventi come le nozze di Diletta Leotta e progetti con figure come Jeff Bezos. Torna su Rai1 con
Torna l'appuntamento con la cucina delle festività natalizie con Antonella Clerici. Martedì 23 dicembre in prima serata su Rai1 va in onda "La cena di Natale" con i. 🔗 Leggi su Leggo.it
Sapori costieri firmati Sal De Riso per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia - In tutto un migliaio di porzioni tra pasticceria mignon, dolci al bicchiere, delizie al limone, e bocconi di ricotta e pere collocati in ampie scatole da venti contraddistinte dai loghi della ... ilmattino.it
Sal De Riso: "La passione per la pasticceria nata nel bar di mio padre. Bezos ha ordinato una torta di 55 metri" - Il celebre pasticciere della Costiera Amalfitana parla in un'intervista al Corriere: "Nel 2002 eravamo in sette, oggi i dipendenti della mia azienda ... msn.com
