Ryanair multata da Antitrust oltre 225 milioni per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Ryanair e la controllante Ryanair Holdings plc con una sanzione di oltre 225 milioni di euro. La decisione si basa su un abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto aereo, che ha suscitato attenzione nel settore. Di seguito i dettagli della vicenda e le implicazioni per la compagnia e i consumatori.

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Ryanair Dac, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, daper l'Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (Ota) e fisiche. La posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell'insieme di rotte daper l'Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori.

