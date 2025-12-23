Ryanair multa record da 255 milioni Codacons | Danni a chi viaggia ma l’indagine sui prezzi non si fermi

L’Autorità Antitrust ha sanzionato Ryanair con una multa di oltre 250 milioni di euro, evidenziando pratiche commerciali scorrette. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra consumatori e associazioni, che chiedono approfondimenti sulle politiche tariffarie della compagnia. Questa vicenda solleva questioni importanti sulla trasparenza dei prezzi nel settore aereo, mentre l’indagine prosegue per fare chiarezza sulle eventuali irregolarità.

Una stangata da oltre 250 milioni di euro. L’Antitrust colpisce duro Ryanair e incassa il plauso delle associazioni dei consumatori. Per il Codacons, la maxi-sanzione da 255,7 milioni è un atto dovuto e necessario. L’associazione era intervenuta direttamente nel procedimento, schierandosi al fianco delle agenzie di viaggio. La logica è semplice: limitare la concorrenza significa colpire il cittadino. Secondo il Codacons, i comportamenti del vettore irlandese non hanno penalizzato solo gli operatori turistici, fisici od online che fossero. Hanno ridotto l’offerta complessiva. Meno canali di vendita si traducono in meno scelta e costi più alti per l’utente finale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Ryanair, multa dell’Antitrust da 255 milioni: “Abuso di posizione dominante” Leggi anche: Multa da oltre 255 milioni per Ryanair: ha attuato una strategia abusiva contro le agenzie di viaggio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ryanair, dall'Antitrust sanzione di oltre 255 milioni per abuso di posizione dominante; Ryanair, sanzione Antitrust da 255,7 mln per abuso di posizione dominante; L’Antitrust sanziona Ryanair: maxi multa da 255 milioni per abuso di posizione dominante; Antitrust multa Ryanair: 255 mln per abuso di posizione dominante. Antitrust, maxi multa a Ryanair di oltre 255 milioni per abuso di posizione dominante. Danni alle agenzie di viaggio - Secondo l’istruttoria dell’Agcm, il vettore irlandese avrebbe penalizzato l’acquisto di voli da parte delle agenzie viaggio sul proprio sito ... milanofinanza.it

Multa da oltre 255 milioni per Ryanair: ha attuato una strategia abusiva contro le agenzie di viaggio - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena stabilito che Ryanair dovrà pagare una multa di oltre 255 milioni di euro, il motivo ... fanpage.it

Antitrust multa Ryanair per 255mln - L'Antitrust ha irrogato a Ryanair Dac, in solido con la controllante Ryanair Holdings, una sanzione di 255. rainews.it

Ryanair, maxi multa da oltre 255 milioni: «Ha ostacolato le agenzie di viaggio nell’acquisto dei biglietti» L’Antitrust sanziona la compagnia irlandese per abuso di posizione dominante. Dalle procedure di riconoscimento facciale al blocco delle prenotazioni: qu - facebook.com facebook

Antitrust: multa di oltre 255 milioni a Ryanair per abuso di posizione dominante x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.