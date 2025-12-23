Ryanair multa dell’Antitrust da 255 milioni per aver ostacolato le agenzie di viaggio

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Ryanair una multa di 255 milioni di euro per presunte pratiche anticoncorrenziali. Secondo l’Antitrust, la compagnia aerea avrebbe ostacolato le agenzie di viaggio, sia online che in presenza, riducendo le opzioni disponibili per i consumatori. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla concorrenza nel settore dei servizi di trasporto aereo.

L'Antitrust accusa Ryanair di aver deliberatamente ostacolato le agenzie di viaggio, online e fisiche, limitando la scelta dei consumatori. Per questo, all'azienda è arrivata una multa pari a 255,76 milioni di euro. L'Autorità ha contestato al gruppo irlandese una serie di prassi adottate da aprile 2023 ad aprile 2025, giudicate lesive della libera concorrenza e dei consumatori. La sanzione. Secondo l'Antitrust, Ryanair non è solo il primo vettore in Italia, ma detiene un potere tale da poter agire in maniera indipendente sia dalla concorrenza che dalle esigenze dei consumatori. La compagnia, infatti, trasporta circa il 38-40% dei passeggeri sulle rotte da e per l'Italia.

