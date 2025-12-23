L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato a Ryanair una multa di oltre 255 milioni di euro, in relazione a un presunto abuso di posizione dominante tra aprile 2023 e aprile 2025. La sanzione rappresenta un'importante decisione sulle pratiche commerciali della compagnia, che dovrà ora adeguarsi alle indicazioni dell’Autorità. Si tratta di un intervento volto a tutelare la concorrenza e i diritti dei consumatori nel settore aeronautico.

E alla fine, dopo le indagini antitrust, è scattata la multa per Ryanair. L’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato la compagnia aerea a pagare oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante dall’aprile del 2023 ad almeno l’aprile del 2025. Una constatazione che deriva anche dalle quote di mercato di Ryanair, la quale trasporta circa il 40% dei passeggeri nelle rotte da e per l’Italia. Una dominanza che, nella visione dell’autorità, ha consentito – secondo l’authority – alla compagnia di agire in modo indipendente da concorrenti e consumatori. L’accusa principale era che Ryanair attuasse una strategia per ostacolare alle agenzie di viaggio l’acquisto di voli sul sito ryanair. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ryanair, multa dell’Antitrust da 255 milioni: “Abuso di posizione dominante”

Leggi anche: Ryanair, maxi multa dell’Antitrust: 255 milioni per abuso di posizione dominante. “Ecco come ostacolava le agenzie di viaggio”

Leggi anche: Ryanair rischia multa da un miliardo: chiusa l’indagine dell’Antitrust per abuso di posizione dominante

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Multa da oltre 255 milioni per Ryanair: ha attuato una strategia abusiva contro le agenzie di viaggio - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha appena stabilito che Ryanair dovrà pagare una multa di oltre 255 milioni di euro, il motivo ... fanpage.it