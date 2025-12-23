Ryanair maxi multa dell’Antitrust | 255 milioni per abuso di posizione dominante Ecco come ostacolava le agenzie di viaggio

L’Antitrust ha imposto a Ryanair una multa di circa 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante. L’indagine ha evidenziato come la compagnia aerea abbia ostacolato le agenzie di viaggio, limitando la concorrenza e alterando il mercato. La decisione si inserisce nel quadro delle misure volte a tutelare la libera concorrenza e a garantire condizioni più eque per tutti gli operatori del settore.

Roma, 23 dicembre 2025 – Ryanair sanzionata per abuso di posizione dominante, per questo dovrà pagare una maxi multa da 255,76 milioni di euro. Lo ha deciso l’Antitrust, che ha contestato le prassi adottate dal gruppo negli ultimi due anni. Dopo la sanzione da 98 milioni di euro comminata ieri ad Apple, sempre per abuso di posizione dominante, oggi è la volta della compagnia aerea irlandese. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, la sanzione ricordando che il gruppo detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da e per l'Italia, quale input per le agenzie di viaggio online (OTA) e fisiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ryanair, maxi multa dell’Antitrust: 255 milioni per abuso di posizione dominante. “Ecco come ostacolava le agenzie di viaggio” Leggi anche: Ryanair, multa di 1 miliardo dall’Antitrust: l’accusa di abuso di posizione dominante e le strategie contro le agenzie Leggi anche: Antitrust, sanzione di 255,7 milioni di euro a Ryanair per abuso di posizione dominante Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ryanair, maxi multa dell’Antitrust: 255 milioni per abuso di posizione dominante. “Ecco come ostacolava le agenzie di viaggio” - Secondo Autorità Garante della Concorrenza, dal 2023 al 2025 la compagnia aerea aveva messo in campo una serie di strategie per limitare la vendita di biglietti da parte delle piattaforme online e dei ... msn.com

