Ryanair ha ricevuto una multa da 256 milioni di euro per strategia abusiva

Ryanair è stata multata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana con una sanzione di 256 milioni di euro. La decisione si basa su accuse di pratiche considerate abusive e strategia anticoncorrenziale. La notifica evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla concorrenza nel settore aereo e del trasporto aereo. La compagnia ha annunciato di voler esaminare attentamente la decisione e valutare eventuali azioni legali.

Ryanair è stata multata per 256 milioni di euro dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana. Avrebbe abusato della sua posizione dominante sul mercato al fine di limitare le vendite di biglietti da parte delle agenzie di viaggio online. L'Autorità ha affermato che la più grande compagnia aerea europea avrebbe «attuato una strategia abusiva per ostacolare le agenzie di viaggio» attraverso una «strategia elaborata» di ostacoli tecnici per agenti e passeggeri, al fine di rendere difficile per le agenzie di viaggio online la vendita di biglietti Ryanair e, al contrario, forzare le vendite tramite il proprio sito web.

Ryanair, multa da 256 milioni: “Ha ostacolato le agenzie nell’acquisto dei suoi biglietti” - L’Antitrust sanziona la compagna irlandese per abuso di posizione dominante. repubblica.it

Ryanair, multa dell’Antitrust da 255 milioni per aver ostacolato le agenzie di viaggio - Secondo l’Agenzia, è stata limitata la concorrenza e la libertà di scelta ... quifinanza.it

