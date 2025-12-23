**Ryanair | da Antitrust sanzione di oltre 255 mln per abuso di posizione dominante**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha applicato a Ryanair una sanzione di oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante, riguardante pratiche adottate tra aprile 2023 e aprile 2025. La decisione evidenzia le preoccupazioni riguardo al comportamento del gruppo nel mercato aeronautico italiano e europeo. Questa misura si inserisce nel quadro delle azioni di regolamentazione volte a tutelare la concorrenza e i diritti dei consumatori.

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - E' una pesante sanzione, pari a 225,76 milioni di euro, quella che l'Antitrust ha comminato a Ryanair per abuso di posizione dominante, contestando le prassi adottate dal gruppo da aprile 2023 ad almeno aprile 2025.L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, la sanzione ricordando che il gruppo detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, daper l'Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (OTA) e fisiche.

