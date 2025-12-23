Russia iniziato il massacro di Natale ? Cosa sta succedendo in Ucraina

23 dic 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme sulla possibile intensificazione degli attacchi russi contro l’Ucraina durante il periodo natalizio. Secondo il leader ucraino, i segnali provenienti da Mosca rappresentano una forma di intimidazione alla quale Kiev risponderà rafforzando le attività di intelligence e le difese aeree. L’avvertimento arriva mentre il Paese è ancora scosso da un massiccio raid notturno, condotto con droni e missili, che ha colpito principalmente il sistema energetico e le infrastrutture civili in 13 regioni. Gran parte del territorio ucraino resta in stato di allerta aerea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

