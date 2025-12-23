Russia iniziato il massacro di Natale ? Cosa sta succedendo in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme sulla possibile intensificazione degli attacchi russi contro l’Ucraina durante il periodo natalizio. Secondo il leader ucraino, i segnali provenienti da Mosca rappresentano una forma di intimidazione alla quale Kiev risponderà rafforzando le attività di intelligence e le difese aeree. L’avvertimento arriva mentre il Paese è ancora scosso da un massiccio raid notturno, condotto con droni e missili, che ha colpito principalmente il sistema energetico e le infrastrutture civili in 13 regioni. Gran parte del territorio ucraino resta in stato di allerta aerea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Putin: "La Russia non è responsabile per le morti" Il presidente russo, Vladimir Putin, nella conferenza stampa annuale ha dichiarato che Mosca non si considera «responsabile della perdita di vite umane». «Non abbiamo iniziato questa guerra - ha dichiarato - facebook.com facebook

Mattarella non cede davanti alla Russia e dall’inizio dell’aggressione continua instancabile a ripetere: “È aberrante ridefinire i confini con la forza" x.com