Russia chi è Garry Kasparov lo scacchista nemico di Putin arrestato in contumacia
Ha dedicato la sua vita agli scacchi, di cui è stato campione del mondo dal 1985 al 2000. Ora su Garry Kasparov è scattato un ordine di arresto in contumacia da parte del tribunale di Zamoskvoretsky a Mosca. L'accusa è apologia di terrorismo. E non poteva essere altrimenti, visto che da anni è un oppositore del Cremlino. Il reato di cui è accusato prevede una pena che può arrivare fino a sette anni di prigione. E, come il caso Navalny insegna, mai scherzare con chi ti rinchiude in galera perché sei un "oppositore". Perché lo accusano di apologia del terrorism o? Il motivo principale è che Kasparov è tra i fondatori di un comitato contro la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Lo scacchista Garry Kasparov arrestato in contumacia. L’accusa di Mosca: “Apologia di terrorismo”. Chi è l’uomo che fa paura a Putin
Leggi anche: Mosca ordina l’arresto in contumacia di Garry Kasparov: perché l’ex campione di scacchi e oppositore di Putin rischia il carcere
Russia, chi è Garry Kasparov, lo scacchista nemico di Putin arrestato in contumacia - Ora su Garry Kasparov è scattato un ordine di arresto in contumacia da parte del tribunale di Zamoskvoretsky a ... ilgiornale.it
Russia, Garry Kasparov: ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, Garry Kasparov: ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi ... tg24.sky.it
Mandato di arresto in Russia per Garry Kasparov, l'ex campione plurimondiale di scacchi - Attivista politico e oppositore di Vladimir Putin, è stato anche condannato a due mesi di carcere ma vive all'estero dal 2013 ... today.it
Russia, ordinato arresto in contumacia per lo scacchista e oppositore Garry Kasparov ilsole24ore.com/art/russia-ord… x.com
In Russia arrestato in contumacia lo scacchista Garry Kasparov. E' considerato un agente straniero ed è accusato di apologia di terrorismo. #ANSA - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.