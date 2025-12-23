Russia chi è Garry Kasparov lo scacchista nemico di Putin arrestato in contumacia

Ha dedicato la sua vita agli scacchi, di cui è stato campione del mondo dal 1985 al 2000. Ora su Garry Kasparov è scattato un ordine di arresto in contumacia da parte del tribunale di Zamoskvoretsky a Mosca. L'accusa è apologia di terrorismo. E non poteva essere altrimenti, visto che da anni è un oppositore del Cremlino. Il reato di cui è accusato prevede una pena che può arrivare fino a sette anni di prigione. E, come il caso Navalny insegna, mai scherzare con chi ti rinchiude in galera perché sei un "oppositore". Perché lo accusano di apologia del terrorism o? Il motivo principale è che Kasparov è tra i fondatori di un comitato contro la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

