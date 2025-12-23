Russia arresto in contumacia per Kasparov

Il tribunale di Mosca ha emesso un ordine di arresto in contumacia per Garry Kasparov, valido per due mesi dalla sua eventuale detenzione o estradizione in Russia. La decisione si basa su accuse non specificate e riflette le recenti problematiche legali che coinvolgono il noto ex campione di scacchi. La vicenda evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e le autorità russe, suscitando attenzione a livello internazionale.

Il tribunale distrettuale Zamoskvoretsky di Mosca ha ordinato l’ arresto in contumacia di Garry Kasparov «per due mesi dalla data della sua detenzione in Russia o l’estradizione in Russia». L’ ex campione di scacchi e attivista politico dell’opposizione, definito agente straniero, è accusato di apologia pubblica del terrorismo per il sostegno dato all’ Ucraina: si tratta di un reato punito con pene detentive da cinque a sette anni dal Codice penale russo. Kasparov vive all’estero da una decina di anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Russia, arresto in contumacia per Kasparov Leggi anche: Russia, chi è Garry Kasparov, lo scacchista nemico di Putin arrestato in contumacia Leggi anche: Mosca ordina l’arresto in contumacia di Garry Kasparov: perché l’ex campione di scacchi e oppositore di Putin rischia il carcere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il calciatore del Barcellona SC Mario Pineida ucciso in un agguato in Ecuador; Peskov: «I negoziati di Miami non sono una svolta». Zelensky: «Il nostro impegno per la pace supera quello della Russia». Russia, Garry Kasparov: ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, Garry Kasparov: ordinato l'arresto in contumacia per il campione di scacchi ... tg24.sky.it

Kasparov torna nel mirino di Mosca, arresto in contumacia - Nei confronti dell'ex campione del mondo di scacchi e attivista politico dell'opposizione russa è stato emesso un ordine di arresto in contumacia. ansa.it

Russia, ordinato arresto in contumacia per lo scacchista e oppositore Garry Kasparov - Il tribunale russo ha disposto una misura cautelare per Kasparov, accusato di giustificare il terrorismo tramite internet ... ilsole24ore.com

Russia, ordinato arresto in contumacia per lo scacchista e oppositore Garry Kasparov ilsole24ore.com/art/russia-ord… x.com

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/russia-ordinato-arresto-contumacia-lo-scacchista-e-oppositore-garry-kasparov-AI4ML4X - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.