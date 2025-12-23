Russell Brand si prepara a comparire in tribunale a gennaio, dove dovrà rispondere a nuove accuse di violenza sessuale formulate da due donne. Questa vicenda aggiunge un ulteriore capitolo alla sua vicenda giudiziaria, che ha attirato l'attenzione dei media. La procedura legale proseguirà con le indagini e le eventuali future decisioni del tribunale.

L'attore dovrà presentarsi a gennaio in tribunale per rispondere a delle nuove accuse che gli sono state rivolte da due donne. Russell Brand dovrà affrontare nuove accuse per stupro e violenza sessuale. Secondo quanto rivelato dalla polizia britannica, due altre donne hanno denunciato l'attore e comico, già al centro di alcune denunce che lo porteranno a difendersi in tribunale. Il 20 gennaio Russell Brand dovrà ora presentarsi in aula per rispondere delle accuse che gli sono state rivolte. Sei mesi dopo dovrebbe invece iniziare il processo già annunciato per i cinque capi d'accusa che comprendono stupro, stupro orale e atti di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Russell Brand dovrà affrontare nuove accuse di violenza sessuale

