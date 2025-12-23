Ruspe insediamenti illegali e cecchini | via i palestinesi
Dopo l’approvazione del riconoscimento di 19 insediamenti coloniali su terra palestinese, il governo israeliano ha avviato una vasta operazione di demolizione a Gerusalemme est occupata. L’intervento include l’uso di ruspe, operazioni contro insediamenti illegali e presenza di cecchini. La situazione rimane critica e al centro di tensioni tra le parti coinvolte, evidenziando le complessità del conflitto israelo-palestinese.
Il giorno dopo l’approvazione del riconoscimento di 19 insediamenti coloniali su terra palestinese, il governo israeliano ha ordinato la più grande operazione di demolizione dell’anno a Gerusalemme est occupata. Nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
