Ruspe insediamenti illegali e cecchini | via i palestinesi

Dopo l’approvazione del riconoscimento di 19 insediamenti coloniali su terra palestinese, il governo israeliano ha avviato una vasta operazione di demolizione a Gerusalemme est occupata. L’intervento include l’uso di ruspe, operazioni contro insediamenti illegali e presenza di cecchini. La situazione rimane critica e al centro di tensioni tra le parti coinvolte, evidenziando le complessità del conflitto israelo-palestinese.

