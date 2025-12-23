Ruggi Verdoliva lascia il Ruggi | urge un nuovo direttore
Ciro Verdoliva lascia la direzione generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dopo circa 3 mesi dall'incarico, in quanto è stato nominato direttore generale dell’Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
