Ruggi Verdoliva lascia il Ruggi | urge un nuovo direttore

Ciro Verdoliva lascia la direzione generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, dopo circa 3 mesi dall'incarico, in quanto è stato nominato direttore generale dell'Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità.

