Rugby Valdarno Ultimi impegni dell’anno

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Il fine settimana del rugby Valdarno si conferma un mix di agonismo e grandi valori, con il campo "Florio Turrini" di Ponterosso ancora una volta cuore pulsante della passione ovale. L'Under 14 è stata protagonista tra le mura amiche, i ragazzi dell’Under 14 hanno superato il Tirreno con un netto 65-7. Al di là del punteggio, è stata una sfida giocata con correttezza da entrambe le parti. Trasferta amara nel punteggio ma non nella prestazione per l’Under 16, battuta a Pesaro per 19-8. I padroni di casa sono stati abili a sfruttare le occasioni chiave, ma il Valdarno ha risposto colpo su colpo in una partita corretta e combattuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

