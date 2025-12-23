Rubavano prodotti ittici dall' azienda per cui lavoravano | furti per 700mila euro

Due persone sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari per aver sottratto prodotti ittici dall’azienda di Sorrento, accumulando un danno stimato di circa 700mila euro. Gli episodi di furto si sono verificati tra il 2023 e il 2024, coinvolgendo una lunga serie di sottrazioni che hanno compromesso l’attività aziendale.

Due uomini sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari per una lunga serie di furti di prodotti ittici avvenuti a Sorrento tra il 2023 e il 2024. Si tratta di un 60enne di Piano di Sorrento e di un 41enne di Torre Annunziata, ritenuti responsabili di 220 sottrazioni per un danno complessivo.

Ladri di aragoste, 4 persone arrestate dai Carabinieri a Fiumicino: VIDEO - Le indagini partite dalla denuncia di una azienda che confeziona i cibi per prestigiose compagnie aeree. rainews.it

Prodotti ittici dal Senegal, a Livorno sequestrate 20 tonnellate - Una ingente partita di prodotti ittici congelati e trasportati in un container proveniente dal Senegal è stata sottoposta a sequestro al porto di Livorno dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei ... ansa.it

CATANIA – RUBAVANO ALIMENTI PER RIVENDERLI SUI SOCIAL: TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO CATANIA – La Polizia di Stato ha smantellato un giro illecito di furto e ricettazione di prodotti alimentari, arrestando tre uomini sorpresi a scaricare m - facebook.com facebook

Rubano alimenti e li mettono in vendita sui social, tre arrestati a Catania. Prodotti venduti a metà prezzo #ANSA x.com

