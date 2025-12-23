Ruba nelle auto fa un danno da 3mila euro e minaccia gli agenti con una siringa
Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato all’interno di veicoli parcheggiati, provocando danni stimati in circa 3.000 euro. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha reagito in modo violento, minacciando gli agenti con una siringa. L’episodio evidenzia le difficoltà nella gestione di episodi di criminalità in aree pubbliche e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza.
Rubava all’interno delle auto in sosta e, una volta fermata, ha dato in escandescenze arrivando ad aggredire gli agenti con una siringa. È finita con un arresto la movimentata vicenda avvenuta nei giorni scorsi nel centro di Brescia, che ha visto protagonista una donna di 33 anni, residente in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
