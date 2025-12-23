Rota e Lobati FI | Diffondiamo la Lis nelle scuole per una maggiore integrazione sociale

“Promuoviamo ancora di più la diffusione della Lingua Italiana dei Segni nelle nostre scuole per una maggiore inclusione sociale”. Questo è il pensiero del consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia, che durante l’approvazione del bilancio previsionale al Pirellone, ha presentato un ordine del giorno condiviso con il collega Jonathan Lobati. “Le scuole lombarde segnalano l’esigenza di strumenti più efficaci per rispondere ai bisogni comunicativi degli studenti sordi o con difficoltà comunicative – spiega Rota -. L’aspetto importante è che insegnare la Lis anche ai ragazzi udenti, permette di avere una relazione più diretta con gli allievi sordo muti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

