Rosignano Marittimo al centro civico un defibrillatore in memoria di Gino Lorenzini | Importante rafforzare la sicurezza sanitaria di prossimità

A Rosignano Marittimo, presso il centro civico di piazza San Nicola 5, è stato inaugurato un defibrillatore semiautomatico in memoria di Gino Lorenzini. Questa installazione mira a rafforzare la sicurezza sanitaria di prossimità, offrendo uno strumento fondamentale per interventi di emergenza. La cerimonia si è svolta lunedì 22 dicembre, sottolineando l'importanza di migliorare la disponibilità di dispositivi salva-vita nella comunità locale.

È stata ufficialmente inaugurata nella giornata di ieri, lunedì 22 dicembre, la postazione del defibrillatore semiautomatico esterno situata in piazza San Nicola 5, a Rosignano Marittimo, alla memoria dello storico volontario e collaboratore sindacalista Gino Lorenzini. Il dispositivo è stato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

