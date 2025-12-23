Rosignano Marittimo al centro civico un defibrillatore in memoria di Gino Lorenzini | Importante rafforzare la sicurezza sanitaria di prossimità

A Rosignano Marittimo è stato inaugurato un defibrillatore semiautomatico in piazza San Nicola 5, in memoria di Gino Lorenzini. L’installazione mira a rafforzare la sicurezza sanitaria di prossimità, offrendo uno strumento fondamentale per interventi tempestivi in situazioni di emergenza. La cerimonia si è svolta lunedì 22 dicembre, sottolineando l’importanza di garantire servizi di primo soccorso accessibili alla comunità locale.

