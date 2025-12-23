Rosignano | In casa nasconde tre pistole droga e 4mila euro in contanti | arrestato

A Rosignano Marittimo, un uomo di 45 anni di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di tre pistole, tra cui una rubata, droga e circa 4.000 euro in contanti all’interno della propria abitazione. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

In casa nascondeva armi (di cui una rubata), droga e contanti. Per questo un 45enne di origine albanese residente a Rosignano Marittimo è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato: una. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

