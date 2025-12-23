Rosignano | In casa nasconde tre pistole droga e 4mila euro in contanti | arrestato
A Rosignano Marittimo, un uomo di 45 anni di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di tre pistole, tra cui una rubata, droga e circa 4.000 euro in contanti all’interno della propria abitazione. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.
In casa nascondeva armi (di cui una rubata), droga e contanti. Per questo un 45enne di origine albanese residente a Rosignano Marittimo è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato: una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Rosignano | In casa nasconde tre pistole, droga e 4mila euro in contanti: arrestato
Leggi anche: Legnano, 1 kg di droga e 20mila euro in contanti in casa, arrestato spacciatore
Rosignano | In casa nasconde tre pistole, droga e 4mila euro in contanti: arrestato.
In casa tre pistole, munizioni, droga e contanti: 45enne arrestato - Arrestato a Vada, nel comune di Rosignano Marittimo, un cittadino albanese di 45 anni al termine di una perquisizione domiciliare condotta dai ... gonews.it
Rosignano Solvay: fatti un regalo con una casa pronta da vivere, 1,5 km dal mare, giardino garage in bifamiliare al piano primo totalmente ristrutturata e arredata, due camere, sala cucina, due camere, studio due terrazzi riscaldamento indipendente, Climatizz - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.