Rosignano | In casa nasconde tre pistole droga e 4mila euro in contanti | arrestato

A Rosignano Marittimo, un uomo di 45 anni di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di tre pistole, tra cui una rubata, droga e circa 4.000 euro in contanti all’interno della propria abitazione. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

