La storia d’amore più grande di tutti i tempi, la passione che ha sfidato l’odio. La Compagnia Nazionale del Musical porta in scena “Romeo & Giulietta”. Una vicenda immortale che unisce la forza della parola alla potenza delle musiche, in un allestimento che vi farà battere il cuore. Prodotto e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Al teatro dell'opera di Lucera il musical Romeo e Giulietta

Leggi anche: Come Romeo e Giulietta | Il nuovo film di Giuseppe Alessio Nuzzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Romeo & Giulietta: il musical in scena a Catania dal 26 al 28 dicembre; Romeo & Giulietta, il musical a Catania a Natale; Romeo & Giulietta: il grande amore shakespeariano in versione musical arriva a Catania; Il Musical di “ Romeo e Giulietta” arriva all’ ABC di Catania Il musical spettacolare che vi farà battere il cuore.

Romeo e Giulietta, il Musical al Palapartenope: scopri come avere biglietti scontati con NapoliToday - Ama e cambia il mondo”, il musical prodotto da David e Clemente Zard, ha ripreso le rappresentazioni in tutta Italia. napolitoday.it

“Romeo & Giulietta”, il grande musical arriva al Teatro ABC di Catania - La storia d’amore più grande di tutti i tempi, la passione che ha sfidato l’odio. blogsicilia.it

Romeo e Giulietta, a Catania il musical spettacolare che vi farà battere il cuore - La storia d’amore più grande di tutti i tempi, la passione che ha sfidato l’odio. strettoweb.com