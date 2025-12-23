Romano gela l’Inter su un grande sogno di mercato | 0% di possibilità

Fabrizio Romano ha dichiarato che l’Inter non ha alcuna possibilità di acquisire un grande nome nel prossimo mercato. L’esperto di mercato ha chiarito che, al momento, non ci sono trattative concrete o possibilità concrete di un trasferimento di alto livello per i nerazzurri. Questa dichiarazione mette in evidenza le sfide e le limitazioni attuali dell’Inter nel rafforzare la rosa con grandi investimenti.

Inter News 24 L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha gelato l'Inter sulla possibilità che arrivi un grande nome seguito dai nerazzurri. Vediamo di chi si tratta. Fabrizio Romano ha parlato del mercato interista sul proprio canale YouTube, e ha stroncato quasi del tutto il sogno per l'arrivo del difensore centrale francese Konaté, sia in vista di gennaio che in vista di giugno. Vediamo che cosa ha detto l'esperto di calciomercato. Parole che non lasciano dubbi. LEGGI ANCHE: Khephren Thuram Inter: Fabrizio Romano conferma l'interesse nerazzurro, ma. KONATE' A GENNAIO – «Konaté-Inter? Se ne parlato oggi per l'Inter, a gennaio dico 0% » KONATE' PER L'ESTATE – «E per Giugno? Lui sta trattando il rinnovo con il Liverpool a cifre altissime, cambiano di settimana in settimana ma sono altissime davvero.

