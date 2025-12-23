Romano | Difesa Milan su Süle? Il nome è circolato | vi dico cosa mi risulta
Niklas Süle, difensore centrale tedesco nato nel 1995, attualmente in scadenza con il Borussia Dortmund nel giugno 2026, è stato recentemente menzionato come possibile rinforzo per il Milan durante il calciomercato invernale. Questa voce ha suscitato interesse tra gli appassionati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli certi riguardo a un eventuale trasferimento.
Niklas Süle, classe 1995, difensore centrale tedesco in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 con il Borussia Dortmund, è stato accostato al Milan per questo calciomercato invernale. Ecco cosa ha detto a tal proposito l'esperto Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: ‘Sport’ parla di Lewandowski al Milan a gennaio, Romano precisa: “Vi dico cosa risulta”
Leggi anche: Calciomercato Inter, su Lookman irrompe Fabrizio Romano: “Adesso vi dico tutto”
Fabrizio Romano fa chiarezza su Vlahovic al Milan: come stanno le cose - Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha spiegato la situazione. milanlive.it
La sorprendente posizione del Milan per l’acquisto in difesa: tifosi spiazzati - I rossoneri hanno una posizione molto netta sull'acquisto in difesa: i tifosi si aspettavano un investimento ma la situazione è diversa ... milanlive.it
Romano: Milan, prima offerta per Pjaca - Perché nel nuovo Milan di Sinisa Mihajlovic ci sará anche l'impronta del talento, l'idea di lanciare chi ha qualità in prospettiva. calciomercato.com
«La difesa è un lusso»: Romano celebra il Messina che non molla mai dopo la vittoria sofferta sull'Igea - facebook.com facebook
Il tocco di Cambiaso,che manda fuori giri la difesa della Roma, in slow motion x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.