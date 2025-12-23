Romano | Difesa Milan su Süle? Il nome è circolato | vi dico cosa mi risulta

Niklas Süle, difensore centrale tedesco nato nel 1995, attualmente in scadenza con il Borussia Dortmund nel giugno 2026, è stato recentemente menzionato come possibile rinforzo per il Milan durante il calciomercato invernale. Questa voce ha suscitato interesse tra gli appassionati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli certi riguardo a un eventuale trasferimento.

