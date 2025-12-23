Roma non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione salvi provvedimenti straccia-bollo e continuità territoriale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025). Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lo "straccia bollo" è salvo: il Consiglio dei ministri non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione

Leggi anche: Economia, il governo nazionale non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

roma impugna ultime variazioniEconomia, il governo nazionale non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione - Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025- agrigentonotizie.it

Lo "straccia bollo" è salvo: il Consiglio dei ministri non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione - “Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle scelte adottate dal governo regionale”, dicono da Palazzo d'Orleans ... palermotoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.