Roma non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione salvi provvedimenti straccia-bollo e continuità territoriale
Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025). Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Lo "straccia bollo" è salvo: il Consiglio dei ministri non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione
Leggi anche: Economia, il governo nazionale non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione
Economia, il governo nazionale non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione - Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025- agrigentonotizie.it
Lo "straccia bollo" è salvo: il Consiglio dei ministri non impugna le ultime variazioni di bilancio della Regione - “Si tratta di un risultato di grande rilievo che testimonia la correttezza formale e sostanziale delle scelte adottate dal governo regionale”, dicono da Palazzo d'Orleans ... palermotoday.it
Inchiesta su illeciti nella sanità siciliana, la Procura impugna la decisione del gip. Il ricorso non riguarderà Saverio Romano e Vito Fazzino #ANSA - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.