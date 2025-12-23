Roma Jeep entra 130 volte nella Ztl con la targa clonata La conducente senza patente

Una Jeep Renegade ha attraversato più volte la ZTL di Roma utilizzando targa clonata, senza autorizzazione e senza patente. La vettura, priva di assicurazione, ha commesso numerose infrazioni, evidenziando problemi legati alla sicurezza e alla tutela delle aree riservate al traffico limitato. Questa vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e il contrasto di pratiche illegali nel rispetto delle normative cittadine.

