Roma Jeep entra 130 volte nella Ztl con la targa clonata La conducente senza patente
Una Jeep Renegade ha attraversato più volte la ZTL di Roma utilizzando targa clonata, senza autorizzazione e senza patente. La vettura, priva di assicurazione, ha commesso numerose infrazioni, evidenziando problemi legati alla sicurezza e alla tutela delle aree riservate al traffico limitato. Questa vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e il contrasto di pratiche illegali nel rispetto delle normative cittadine.
Senza assicurazione e con la targa clonata. Così una Jeep Renegade aveva oltrepassato, senza autorizzazione, i varchi elettronici della Ztl a Roma. Nel periodo tra giugno e dicembre, per avere un'idea, sono state 130 le violazioni accertate. A porre fine alle corse ci ha pensato la polizia locale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
