Roma inaugurata la nuova Piazza della Moretta

È stata inaugurata ufficialmente Piazza della Moretta a Roma, dopo un intervento di riqualificazione urbana volto a migliorare gli spazi pubblici e promuovere l’aggregazione. L’intervento ha riguardato il ripristino delle pavimentazioni, l’installazione di nuovi arredi e la sistemazione delle aree verdi, offrendo un ambiente più funzionale e accogliente per cittadini e visitatori. La nuova piazza rappresenta un passo importante per il rinnovamento del quartiere.

Cosa: Inaugurazione ufficiale di Piazza della Moretta dopo un profondo intervento di riqualificazione urbana. Dove e Quando: Roma, cuore dell'ansa barocca (I Municipio); inaugurazione avvenuta il 19 dicembre 2025. Perché: Un investimento da 1 milione di euro nell'ambito del Giubileo 2025 per restituire vivibilità, decoro e sicurezza a uno degli angoli storici della Capitale. L'area urbana di Roma si arricchisce di un nuovo tassello fondamentale per la fruizione del suo immenso patrimonio storico. Nel cuore pulsante dell' ansa barocca, a pochi passi da via Giulia e dalle principali direttrici del centro storico, è stata ufficialmente restituita alla cittadinanza Piazza della Moretta.

