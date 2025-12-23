Roma attende con attenzione aggiornamenti sulle condizioni di Leon Bailey, che oggi si sottoporrà agli esami medici dopo il problema muscolare riscontrato durante Juventus-Roma. La giornata sarà determinante per valutare i tempi di recupero e le eventuali implicazioni per le prossime partite. Restano in attesa notizie ufficiali sulla possibilità di un ritorno all’Aston Villa e sull’impatto sulla rosa giallorossa.

Giornata decisiva per Leon Bailey, atteso oggi a sottoporsi agli accertamenti strumentali dopo il problema muscolare accusato all’ Allianz Stadium in Juventus-Roma. Come riporta Il Messaggero, i controlli medici, inizialmente fissati per ieri, sono stati posticipati a questa mattina e a Trigoria filtra una certa preoccupazione: il timore è che possa trattarsi dell’ennesima lesione. Un’eventuale diagnosi negativa renderebbe ancora più pesante il bilancio dell’esperienza giallorossa del giamaicano. Dall’arrivo nella Capitale, avvenuto a fine agosto, Bailey non è mai riuscito a trovare continuità, incappando già in due stop importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma in apprensione per Bailey: oggi gli esami, cosa filtra sul ritorno all’Aston Villa

Leggi anche: Inter, oggi gli esami per Thuram: Chivu in apprensione

Leggi anche: Roma, doppie sedute per Dybala e Bailey durante la sosta: cosa filtra verso la Cremonese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma, Bailey resta fino a giugno. Oggi gli esami: si teme un nuovo stop.

Clamoroso Roma: Bailey gioca 21 minuti, si infortuna e chiede il cambio - L'attaccante giallorosso era entrato al posto di Pellegrini, ma per l'ennesima volta ha dovuto fare i conti con il suo fisico fragile ... msn.com