Roma in apprensione per Bailey | oggi gli esami cosa filtra sul ritorno all’Aston Villa
Roma attende con attenzione aggiornamenti sulle condizioni di Leon Bailey, che oggi si sottoporrà agli esami medici dopo il problema muscolare riscontrato durante Juventus-Roma. La giornata sarà determinante per valutare i tempi di recupero e le eventuali implicazioni per le prossime partite. Restano in attesa notizie ufficiali sulla possibilità di un ritorno all’Aston Villa e sull’impatto sulla rosa giallorossa.
Giornata decisiva per Leon Bailey, atteso oggi a sottoporsi agli accertamenti strumentali dopo il problema muscolare accusato all’ Allianz Stadium in Juventus-Roma. Come riporta Il Messaggero, i controlli medici, inizialmente fissati per ieri, sono stati posticipati a questa mattina e a Trigoria filtra una certa preoccupazione: il timore è che possa trattarsi dell’ennesima lesione. Un’eventuale diagnosi negativa renderebbe ancora più pesante il bilancio dell’esperienza giallorossa del giamaicano. Dall’arrivo nella Capitale, avvenuto a fine agosto, Bailey non è mai riuscito a trovare continuità, incappando già in due stop importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Inter, oggi gli esami per Thuram: Chivu in apprensione
Leggi anche: Roma, doppie sedute per Dybala e Bailey durante la sosta: cosa filtra verso la Cremonese
Roma, Bailey resta fino a giugno. Oggi gli esami: si teme un nuovo stop.
Clamoroso Roma: Bailey gioca 21 minuti, si infortuna e chiede il cambio - L'attaccante giallorosso era entrato al posto di Pellegrini, ma per l'ennesima volta ha dovuto fare i conti con il suo fisico fragile ... msn.com
Roma, Bailey non ancora pronto: i tempi di recupero - È l’interrogativo che si pongono i tifosi della Roma, soprattutto quelli che avevano riposto nel giamaicano le speranze di veder finalmente sfrecciare un attacco ancora ... corrieredellosport.it
Roma, incredibile Bailey: la sua partita dura appena 17', dentro al posto di Pellegrini è costretto al cambio per infortunio - Entrato al 53° al posto di Lorenzo Pellegrini per dare maggiore peso specifico ad un attacco che aveva ... msn.com
È grande #Juve per 65/70 minuti. Aggressiva, intensa, veloce in ripartenza, attenta in difesa. Le incursioni di Mckennie mettono in crisi l'assetto difensivo della Roma. Senza Bremer (fondamentale il suo rientro) qualche apprensione in più. Bene Loca, Yildiz di x.com
Sono ore di apprensione per la scomparsa di un giovane studente di Tito da Roma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.