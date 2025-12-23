Roma il giorno di Natale | dove andare e cosa vedere il 25 dicembre

Roma il giorno di Natale offre alcune opportunità per scoprire la città in modo tranquillo e autentico. Pur essendo un giorno di festa, molte attrazioni e monumenti restano accessibili o aperti, permettendo di vivere un Natale diverso. In questa guida scoprirai dove andare e cosa vedere il 25 dicembre, per cogliere l’atmosfera speciale di Roma durante questa giornata.

Il giorno di Natale, Roma non si ferma. Anche se la maggior parte dei romani trascorrerà il 25 dicembre in famiglia, a casa o in viaggio, la Capitale presenta il suo cartellone natalizio. Valide alternative per vivere il Natale tra una passeggiata, una visita culturale o un momento di svago. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare Leggi anche: Dove mangiare a Roma a Natale 2025: ristoranti aperti il 24, 25 e 31 dicembre. Menu e prezzi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità; Cinque cose che puoi fare a Roma solo a Natale; Cosa fare a Roma a Natale con i bambini: giochi, eventi e spettacoli per vivere la magia delle feste; Meteo a Roma: le previsioni per il weekend e per la settimana di Natale. I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare - Le festività natalizie sono nel vivo e, tra regali dell’ultimo minuto e spese improvvise per il pranzo di Natale o il cenone della Vigilia, molti romani ... funweek.it

Natale 2025: dove andare e cosa fare con i bambini a Roma - Tra luminarie, alberi di Natale, presepi nelle chiese del centro storico, concerti, spettacoli, villaggi e mercatini di Natale, Roma offre il suo lato più gioioso e avvolgente per tu ... mentelocale.it

Natale 2025 a Roma: gli orari di metro, bus e tram il 24, 25 e 26 dicembre - Il 24, 25 e 26 dicembre 2025, Vigilia, Natale e Santo Stefano, ci saranno alcune modifiche agli orari di metro, tram e bus a Roma ... fanpage.it

La canzone del Natale - Carolina Benvenga - Canzoni bambini

BUON GIORNO ROMA! STASERA GRAN FINALE DI …CON TUTTO IL …ANTONELLO - facebook.com facebook

Eurallumina, lavoratori a Roma: al Mimit è il giorno della verità x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.