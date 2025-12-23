Sta per entrare nuovamente nel vivo il calciomercato, con la sessione invernale di trattative che prenderà ufficialmente il via nel mese di gennaio. In casa Roma l’obiettivo principale è quello di rinforzare il reparto offensivo, dove, oltre al nome di Zirkzee, ci sarebbe in corsa anche Giacomo Raspadori. Dal suo arrivo in estate all’Atletico Madrid, l’ex Napoli non ha trovato lo spazio che ci si attendeva, con tanti spezzoni di partita ed una sola presenza da titolare in Liga. Riguardo un suo possibile addio ad inizio 2026, visto soprattutto l’interesse giallorosso, si è espresso il direttore sportivo dei Colchoneros Alemany. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il direttore sportivo dell’Atletico Madrid su Raspadori: “Non c’è fretta”

Leggi anche: Raspadori, è caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid? Tre squadre sono sulle tracce dell’ex giocatore del Napoli. Le ultimissime

Leggi anche: Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma Femminile, Simone Canovi nuovo direttore sportivo del club - L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Simone Canovi come nuovo Direttore Sportivo della Squadra femminile. tuttomercatoweb.com

Al Museo delle Civiltà di Roma - insieme al direttore Andrea Viliani - per l'evento "Sinestesi", nato dalla collaborazione con l'Ambasciata dell'India, che ha mostrato una straordinaria fusione tra musica, pittura e danza in nome di un rinnovato patto di amicizia c - facebook.com facebook

#NataleSolidale Ieri a #Roma il Direttore Vincenzo Carbone ha consegnato a @santegidionews un assegno, frutto di una raccolta fondi tra il personale dell'Agenzia per costruire la "Casa dell’Amicizia", un centro polifunzionale per le persone in difficoltà. x.com