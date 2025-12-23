Roma il direttore sportivo dell’Atletico Madrid su Raspadori | Non c’è fretta

Sta per entrare nuovamente nel vivo il calciomercato, con la sessione invernale di trattative che prenderà ufficialmente il via nel mese di gennaio. In casa Roma l’obiettivo principale è quello di rinforzare il reparto offensivo, dove, oltre al nome di Zirkzee, ci sarebbe in corsa anche Giacomo Raspadori. Dal suo arrivo in estate all’Atletico Madrid, l’ex Napoli non ha trovato lo spazio che ci si attendeva, con tanti spezzoni di partita ed una sola presenza da titolare in Liga. Riguardo un suo possibile addio ad inizio 2026, visto soprattutto l’interesse giallorosso, si è espresso il direttore sportivo dei Colchoneros Alemany. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

