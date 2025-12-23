Roma-Genoa la designazione arbitrale | scelto Di Bello
Per finire l’anno con la certezza di essere nelle prime quattro posizioni della classifica la Roma dovrà tornare al successo dopo il ko nello scontro diretto con la Juventus. Appuntamento per lunedì 29 dicembre, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, dove arriverà il Genoa di Daniele De Rossi, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Sfida decisamente particolare perché l’ex centrocampista metterà piede nella Capitale per la prima volta da avversario. Per 90 minuti però non bisognerà guardare al passato, ma restare focalizzati sul presente, con i tre punti che sono di fondamentale importanza per la Roma, che ha bisogno di un’immediata reazione per poi focalizzarsi sul 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Serie A – Designazioni arbitrali: Sozza a Torino e Pairetto a Roma; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 16a GIORNATA; Arbitri Serie A, le designazioni per la 16^ giornata: Sozza per Juventus-Roma; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive.
Verso Roma-Genoa, arbitra Di Bello: i precedenti - Sarà il fischietto di Brindisi a dirigere la sfida di lunedì 29 dicembre alle 20. ilromanista.eu
